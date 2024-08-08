За дорогую землю и недвижимость с 2025 года будет повышенный налог

Если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, ставка налога – повышенная.

Такая норма введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Для объектов капстроительства предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество повышаются с 2% до 2,5%.

Для земельных участков – с 0,3% до 1,5%. Это касается земельных участков:

занятых жилищным фондом или объектами ЖКХ;

приобретенных для жилищного строительства;

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также участков общего назначения.

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