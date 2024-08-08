В эксперименте по внедрению таможенного мониторинга участвуют только две компании

Таможенный мониторинг не пользуется спросом у бизнеса, даже несмотря на предоставленный участникам мораторий на проведение проверок.

За год к эксперименту по внедрению таможенного мониторинга присоединились только две организации.

Эксперимент запустили в апреле 2023 года. Принцип его действия схож с налоговым мониторингом. Участники внешнеэкономической деятельности дают Федеральной таможенной службе (ФТС) доступ к системам учета товаров. Специалисты сопоставляют сведения из баз данных с информацией, которая указана в таможенных декларациях. Об этом пишут «Ведомости».

Компании получают индивидуальный мораторий на проведение проверок и возможность самостоятельно устранить нарушения, не дожидаясь штрафов за недекларирование или недостоверное декларирование товаров. Также организации получают статус добросовестного участника ВЭД.

В конце июня 2024 года правительство продлило эксперимент с 1 ноября 2024 года еще на один год. Теперь к мониторингу могут присоединиться участники ВЭД с низкой категорией риска, а мораторий распространили не только на выездные, но и камеральные проверки таможенников.