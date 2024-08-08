82% предпринимателей ведут бизнес в социальных сетях

В первом квартале 2024 года средняя дневная аудитория социальной сети «ВКонтакте» выросла на 9% — до 57,3 млн человек. Свое дело в VK ведут больше 2 млн предпринимателей.

«Социальные сети для малого и среднего предпринимательства стали одним из эффективных каналов продвижения товаров и услуг <…> 82% МСП ведут бизнес в соцсетях самостоятельно, 16% прибегают к услугам специалистов. Лишь 2% предпринимателей не ведут социальные сети вовсе, но планируют начать это делать в скором времени», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Социальные сети помогают работать над узнаваемостью бренда, вести диалог с клиентами, находить новых покупателей и продавать товары.