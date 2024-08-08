⚡️ Итоги дня: У «Яндекс лавки» появился офлайн-магазин, дворники и няни получают самые низкие зарплаты, власти могут дать скидку на штрафы за парковку

«Яндекс лавка» открыла офлайн-магазин в Пресненском районе Москвы. Площадь составляет 230 кв. м, ассортимент насчитывает более 3 тыс. позиций.

Ozon вышел на рынок Азербайджана. Он запустил продажи, местные жители могут получить свои заказы в пунктах выдачи партнеров маркетплейса.

В Москве установят первый в России памятник, посвященный игре «Тетрис». Дизайн проекта выберут на презентации 19 августа.

В России самые маленькие зарплаты получают дворники, уборщики и воспитатели с нянями, а также учителя. Дворникам предлагают 32,6 тыс., уборщикам — 37,3 тыс., воспитателям и няням — 40,5 тыс., учителям — 41,9 тыс., а мерчандайзерам — 43,9 тыс. рублей. Медиана зарплат в России составляет 70-75 тыс.

В Санкт-Петербурге могут ввести 50% скидку на штрафы за платную парковку. Но Правительство РФ считает, что если уж вводить льготы, то по всей стране сразу.