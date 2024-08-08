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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: У «Яндекс лавки» появился офлайн-магазин, дворники и няни получают самые низкие зарплаты, власти могут дать скидку на штрафы за парковку

Подготовили обзор главных событий дня — 8 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • «Яндекс лавка» открыла офлайн-магазин в Пресненском районе Москвы. Площадь составляет 230 кв. м, ассортимент насчитывает более 3 тыс. позиций.

  • Ozon вышел на рынок Азербайджана. Он запустил продажи, местные жители могут получить свои заказы в пунктах выдачи партнеров маркетплейса.

  • В Москве установят первый в России памятник, посвященный игре «Тетрис». Дизайн проекта выберут на презентации 19 августа.

  • В России самые маленькие зарплаты получают дворники, уборщики и воспитатели с нянями, а также учителя. Дворникам предлагают 32,6 тыс., уборщикам — 37,3 тыс., воспитателям и няням — 40,5 тыс., учителям — 41,9 тыс., а мерчандайзерам — 43,9 тыс. рублей. Медиана зарплат в России составляет 70-75 тыс.

  • В Санкт-Петербурге могут ввести 50% скидку на штрафы за платную парковку. Но Правительство РФ считает, что если уж вводить льготы, то по всей стране сразу.

  • Ford выпустит электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco. Электровелосипеды можно предварительно заказать на сайте компании. Поставки начнутся до конца 2024 года.

Источник

  • Сбер представил «умные» колонки SberBoom Home с монохромным LED-дисплеем и мощностью звука 8 Вт и 5 Вт. Новая колонка способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии без подключения к интернету.

  • Пользователи видеохостинга YouTube пожаловались, что сайт не открывается в браузерной версии на ПК. При этом мобильное приложение YouTube на Android продолжает работать.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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