РФ и Белоруссия договорились о надзоре и контроле за финансовым рынком

Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

Это соглашение между Правительством РФ, Центральным банком России и Правительством Белоруссии, Национальным банком РБ о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

Документ разработан финансовыми регуляторами государств в рамках выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.

От имени Правительства РФ документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.

Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.

Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.