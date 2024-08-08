Земельный налог при долевой собственности считают в пропорции

Налоговая база по земельному налогу – это кадастровая стоимость земельных участков.

Права на земельные участки регистрируют в ЕГРН.

В связи с этим плательщиком земельного налога является лицо, которое в ЕГРН указано как обладающее правом:

собственности;

постоянного (бессрочного) пользования;

пожизненного наследуемого владения.

Если у одного участка несколько собственников, налоговая база по земельному налогу определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная части участка, приходящегося на каждого из собственников.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2023 № 03-05-06-02/128139.