Земельный налог при долевой собственности считают в пропорции

Права на земельные участки регистрируют в ЕГРН.
В связи с этим плательщиком земельного налога является лицо, которое в ЕГРН указано как обладающее правом:
собственности;
постоянного (бессрочного) пользования;
пожизненного наследуемого владения.
Если у одного участка несколько собственников, налоговая база по земельному налогу определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная части участка, приходящегося на каждого из собственников.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2023 № 03-05-06-02/128139.
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