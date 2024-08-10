Минпромторг: разрешительный режим на кассах для маркированной продукции эффективен

Сейчас он распространяется на 4 товарные группы — пиво, табачную и молочную продукцию, а также упакованную воду. С 1 ноября 2024 года блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАД, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.
По мнению Минпромторга, уже сегодня можно говорить о значимых результатах в борьбе с нелегальной продукцией, благодаря введению данного механизма.
«С мая по конец июля разрешительный режим на кассах не позволил продать около 35 млн литров молочной продукции и более 34 млн литров воды. Эти значения включают в себя товары с истекшим сроком годности, признаками контрафакта и без маркировки. То есть речь идет не только о потенциально опасной продукции для наших граждан, но и о товарах, для которых не оплачены прямые и косвенные налоговые сборы. Поэтому считаю необходимым распространять этот механизм на все товарные группы, подлежащие обязательной маркировке. Такая работа уже ведется», — отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Положительный эффект есть и в двух других товарных группах, для которых механизм блокировки уже обязателен. С 1 апреля по конец июля кассы магазинов заблокировали продажу:
почти 6,7 млн литров пива — с истекшим сроком годности;
5,7 млн литров пива — с признаками контрафакта;
10,6 млн литров пива — без маркировки;
716 тыс. литров пива неизвестного происхождения.
За аналогичный период механизм не позволил продать 13,7 млн единиц табачной продукции с признаками контрафакта, почти 56 млн единиц без маркировки и 761,7 тыс. единиц с неизвестным происхождением.
«Как результат, продажи просроченной молочной продукции снизились на 74%, а товаров неизвестного происхождения – на 54%. В воде на 8% сократились продажи просрочки, на 24% – товаров неизвестного происхождения.
Таким образом, механизм выгоден всем участникам оборота – покупатели защищены от просроченной и контрафактной продукции, бизнес получил эффективный механизм внутреннего контроля, а государство имеет возможность выявлять недобросовестных производителей, повышать собираемость налогов и выводить целые отрасли из серой зоны», — добавил Алиханов.
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