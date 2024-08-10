Минпромторг: разрешительный режим на кассах для маркированной продукции эффективен

Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности действует с 1 апреля 2024 года.

Сейчас он распространяется на 4 товарные группы — пиво, табачную и молочную продукцию, а также упакованную воду. С 1 ноября 2024 года блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАД, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.

По мнению Минпромторга, уже сегодня можно говорить о значимых результатах в борьбе с нелегальной продукцией, благодаря введению данного механизма.

«С мая по конец июля разрешительный режим на кассах не позволил продать около 35 млн литров молочной продукции и более 34 млн литров воды. Эти значения включают в себя товары с истекшим сроком годности, признаками контрафакта и без маркировки. То есть речь идет не только о потенциально опасной продукции для наших граждан, но и о товарах, для которых не оплачены прямые и косвенные налоговые сборы. Поэтому считаю необходимым распространять этот механизм на все товарные группы, подлежащие обязательной маркировке. Такая работа уже ведется», — отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Положительный эффект есть и в двух других товарных группах, для которых механизм блокировки уже обязателен. С 1 апреля по конец июля кассы магазинов заблокировали продажу:

почти 6,7 млн литров пива — с истекшим сроком годности;

5,7 млн литров пива — с признаками контрафакта;

10,6 млн литров пива — без маркировки;

716 тыс. литров пива неизвестного происхождения.

За аналогичный период механизм не позволил продать 13,7 млн единиц табачной продукции с признаками контрафакта, почти 56 млн единиц без маркировки и 761,7 тыс. единиц с неизвестным происхождением.