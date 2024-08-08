За проведение треш-стримов будут штрафовать до 1 млн рублей

За распространение материалов с демонстрацией противоправных действий физлиц оштрафуют до 100 000 рублей, а юридических лиц — до 1 млн рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон об установлении штрафов за распространение в интернете треш-стримов — фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных и насильственных действий.

Для физлиц штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для компаний — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, у нарушителей конфискуют оборудование, с помощью которого проводились треш-стримы и создавался противоправный контент.

Ограничения не коснутся произведений науки, литературы и искусства, которые имеют художественную, историческую и культурную ценности, а также материалов зарегистрированных СМИ.