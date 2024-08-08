Самозанятые родители могут оформить единое пособие, даже если их заработок больше двух МРОТ

Сумма рассчитывается за 12 расчетных месяцев. Если в статусе самозанятого люди были не все это время, то лимит рассчитывают пропорционально:
2 МРОТ / 12 × месяцы работы в расчетном периоде
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. Значит, минимально самозанятый за 12 расчетных месяцев должен заработать — 38 484 руб.
Единое пособие предназначено для семей со среднедушевым доходом в месяц меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.
Такое разъяснение дал Соцфонд в своем телеграм-канале.
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