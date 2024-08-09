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Камеральные налоговые проверки

При камералке по НДС налоговики могут запросить любые документы

По пункту 8.1 ст. 88 НК налоговики имеют право истребовать документы, если в декларации по НДС обнаружилось несоответствие, в том числе данным из деклараций контрагентов.

Истребовать могут счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, по которым идет несоответствие.

Каких-либо ограничений по объему и составу истребуемых документов нормы НК не содержат.

Об этом предупреждает ФНС в письме  от 12.07.2024 № ЕА-2-15/10152.

Налоговый инспектор самостоятельно определяет объем документов, а также отношение конкретных документов (информации) к деятельности налогоплательщика, необходимых для проверки.

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