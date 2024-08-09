При камералке по НДС налоговики могут запросить любые документы

Истребовать могут счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, по которым идет несоответствие.
Каких-либо ограничений по объему и составу истребуемых документов нормы НК не содержат.
Об этом предупреждает ФНС в письме от 12.07.2024 № ЕА-2-15/10152.
Налоговый инспектор самостоятельно определяет объем документов, а также отношение конкретных документов (информации) к деятельности налогоплательщика, необходимых для проверки.
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