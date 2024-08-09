❗ Резидентам СПВ дали право на приостановку льготы по страховым взносам

Чтобы резиденты свободного порта Владивосток (СПВ) не тратили впустую свое право на пониженных страховые взносы (7,6%), это право можно будет временно приостановить.

Опубликован Федеральный закон от 08.08.2024 № 294-ФЗ с поправкой в ст. 427 НК.

Поясним: применять льготу по взносам можно 10 лет. Раньше этот срок шел сразу с момента получения статуса резидента СПВ.

Но так как сначала бизнес только раскручивается, сотрудников мало, то несколько лет пролетало «вхолостую». Льготу не использовали, а срок по ней шел.

С 2023 года правила изменили и льготу стали давать в уведомительном порядке. Первые три года можно льготой не пользоваться.

Теперь восстановили справедливость – тем, кто стал резидентом СПВ или ТОР в ДФО до 2023 года, дали право один раз приостановить действие льготы, если она пока не нужна. Такая приостановка возможна максимум на 3 года.

Если компания передумала, можно досрочно отменить приостановку и подать уведомление о возобновлении льготы.

Форму уведомления о приостановке льготы утвердит ФНС. Пока этого бланка нет, можно составлять уведомление в произвольной форме.

Норма уже заработала.