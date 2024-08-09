Wildberries заплатил селлерам 34,9 млрд рублей за поврежденный при пожаре товар

Выплаты получат все продавцы. Компенсации не зависят от масштаба потерь при пожаре на складе в Шушарах.

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что выплаты продавцам после пожара на складе в Шушарах завершены на 95%. В январе 2024 года компания заплатила 34,9 млрд рублей.

«Первые два месяца после пожара на складе в Шушарах мы компенсировали часть ущерба почти всем поставщикам, наконец выплаты практически завершены, даже раньше, чем планировалось», — сказала Бакальчук и интервью РБК.

Маркетплейс перечислит компенсацию всем продавцам, вне зависимости от размера их потерь. В случае несогласия с суммой выплат, можно сообщить о расхождениях в поддержку. Специалисты рассмотрят каждый случай индивидуально.