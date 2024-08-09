Блогеров обязали сообщать в Роскомнадзор о своей деятельности

Если аудитория блогера превышает 500 тысяч пользователей в сутки, владельцу ресурса придется выполнять запросы Роскомнадзора и ФСБ и передавать информацию о своих подписчиках.

Владимир Путин подписал закон о деанонимизации владельцев каналов и социальных сетей, у которых больше 10 тыс. подписчиков.

С 1 ноября 2024 года такие блогеры должны передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Состав информации и порядок ее предоставления уточнит правительство. На основании этих данных РКН создаст перечень.

Те, кто не входит в список, не смогут легально размещать рекламу на собственных ресурсах и получать предложения по финансированию. Из таких каналов запретят делать репосты.

Кроме того, владельцы социальных сетей с аудиторией больше 500 тыс. пользователей в сутки будут по запросу из РКН или ФСБ передавать информацию о своих подписчиках.

С 1 января 2025 года блогеры, которые не предоставили данные о себе, в течение суток после получения требования Роскомнадзора должны ограничить доступ к собственным ресурсам. Такая блокировка продлится до выполнения требований закона.