На Сбер подали в суд за нарушение авторских прав на знак QR-кода

Компания ФИТ запатентовала товарный знак PayQR и неоднократно обращалась к Сбербанку с претензиями о нарушении ее авторских прав. Сейчас дело дошло до суда, размер иска — 2,9 млрд рублей.

В 2016 году компания ФИТ запатентовала товарные знаки на программный комплекс PayQR. С 2021 года фирма обращается в Сбербанк с претензиями о нарушении ее прав, поскольку банк использует в названии своих продуктов схожие фразы «Плати QR» и «SberPay QR».

Дело дошло до Арбитражного суда Москвы с суммой исковых требований на 2,9 млрд рублей. Компенсацию рассчитали на основании среднего размера роялти в сфере финансовых услуг, IT-решений и интернет-бизнеса. Она составляет 13,3% от выручки. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

«Мы ожидаем от суда удовлетворения нашего законного требования в полном объеме», — сказал основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков.

Сервис PayQR позволяет оплачивать товары с помощью мобильного телефона, распознавать данные на банковской карте, совершать покупки и удаленно управлять банковскими счетами.

Социологическое исследование показало, что 32-44% респондентов

путают знаки ФИТ с обозначениями Сбера. Патентный поверенный из Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности сообщил, что обозначения компаний схожи «до степени смешения». Искусствоведческая экспертиза считает, что Сбербанк в спорных знаках пользуется похожими дизайнерскими решениями.