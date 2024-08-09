Малый и средний бизнес взял льготные кредиты почти на 700 млрд рублей

Число представителей среднего бизнеса достигло максимальных с 2016 года значений. Сейчас в стране работает 20,8 тысяч таких организаций.

За первое полугодие 2024 года в рамках льготных кредитных и лизинговых программ представители малого и среднего бизнеса получили 692 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

«70% получателей кредитной поддержки – микро- и малые предприятия. В основном полученные средства идут на решение инвестиционных задач предприятий и пополнение оборотных средств, что позитивно сказывается на развитии этого сектора бизнеса», — сказал заместитель председателя правительства Александр Новак.

15,7 млрд рублей по 900 льготным кредитам получили компании в сфере легкой промышленности. Большой объем финансирования привлек бизнес из сфер обрабатывающих производств, туризма, транспорта и сельского хозяйства.

Коммерческие банки предлагают МСП кредиты по ставкам от 20 до 28%. По «Программе 1764» микропредприятия и представители малого бизнеса могли привлекать до 2 млрд рублей по ставке 15%, а средний бизнес — по ставке 13,5% годовых.

«Рост кредитов под поручительства связан с развитием инструмента «зонтичных» поручительств, количество договоров выросло с 7,2 тысяч в 2023 году до 22,2 тысяч в 2024 году (рост более чем в 3 раза). Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также он добавил, что каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. На один бюджетный рубль МСП привлекают 240 рублей.

На 10 июля число компаний среднего бизнеса достигло максимального показателя с 2016 года — сейчас работают 20,8 тыс. организаций. Число вновь созданных МСП составляет 662,2 тыс.

Больше всего представителей МСП работают в ЦФО — 1,9 млн субъектов, на втором месте — Приволжский федеральный округ — 1,1 млн, на третьем — Южный федеральный округ, где работают 715 тыс. предприятий.