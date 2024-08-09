«Точка» начнет развивать новое направление на рынке — бухтех

Бухтех рассчитан на создание диджитал-ориентированного подхода к организации комплексного обслуживания бухгалтеров на аутсорсе.

Финтех-компания «Точка» вложит 1 млрд рублей в запуск нового направления на российском финансовом рынке — бухтех. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

В него войдут бухгалтерские сервисы, продукты и сообщества для бухгалтеров. Бухтех будет работать вместе с финтех-сервисами Точки, что позволит диверсифицировать деятельность компании для разных сфер бизнеса.

«Банковский рынок уже привык к тому, что обслуживание физлиц и бизнесов максимально диджитализировано. Пришло время бухгалтерских компаний-аутсорсеров. Мы и до этого делали удобный в том числе для бухгалтеров банк, но теперь пришло время выйти на новый уровень», — сказал CEO Точки Андрей Завадских.

Для оптимизации работы бухтех предложит следующие сервисы и продукты:

управление всеми клиентами и их счетами в одном окне , независимо от банка;

автоматизированное управление биллингом — автоматическое создание платежей в банк и отслеживание оплат;

безопасное хранение и использование паролей от любых сервисов и банков;

контроль рисков по операциям среди клиентов Точки.

Отдельной частью в бухтех-направлении станет создание сообщества и площадки для нетворкинга, где будут проводиться мероприятия, семинары и тренинги.