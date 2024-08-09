Производителям игрушек возместят половину затрат на оборудование для маркировки

До 1 декабря 2024 года производители детских игрушек могут подать заявку и получить компенсацию в размере 50% от трат на покупку оборудования для маркировки товаров.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) компенсирует производителям детских игрушек 50% расходов на покупку оборудования для маркировки. Это позволит компаниям применять систему «Честный ЗНАК» с минимальными затратами.

«Так как внедрение обязательной маркировки уже активно обсуждается, мы не могли оставить вопрос запуска программ поддержки без внимания. Благодаря конструктивному подходу отраслевых объединений и активному вовлечению бизнеса, были разработаны меры, которые упростят процесс внедрения маркировки и снизят нагрузку на отрасль», — сказала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

В ЦРПТ предлагают бизнесу четыре типовых комплекта оборудования: от ручного этикетирования небольших партий до автоматизированных линий.

Чтобы получить поддержку, производители должны быть представителями малого и среднего бизнеса, иметь сертификаты качества или декларации соответствия на продукцию в категории «Игры и игрушки для детей».

Заявки принимают на сайте «Честного ЗНАКА» до 1 декабря 2024 года.

С 20 декабря 2023 года начался добровольный эксперимент по маркировке товаров для детей. Проект продлится до 1 декабря 2024 года.