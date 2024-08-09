⚡️ Итоги дня: «VK Клипы» обогнали по популярности TikTok, Wildberries набрал кредитов на 40 млрд рублей, связь в Курской области сделали бесплатной

Маркетплейс «Магнита» запускает сервис доставки заказов из онлайн-магазинов. Заказы покупателей, сделанные на партнерских площадках, будут доставлять в ПВЗ «Магнит Маркета».

Wildberries набрал кредитов на 40 млрд рублей после ухода Владислава Бакальчука из компании. Многие банки перестали выдавать Wildberries деньги, у компании стали появляться проблемы в погашении прошлых кредитов.

Сервис вертикальных видео от VK впервые обошел по популярности TikTok. В июне 2024 года количество человек, которые хотя бы раз за месяц воспользовавшихся «VK Клипами», достигло 66,6 млн человек. Охват TikTok в России за тот же период составил 64,3 млн пользователей.

Появилась новая схема мошенничества, связанная с замедлением YouTube. Ложные «ускорители YouTube» распространяют вредоносное ПО, опасное как для обычных пользователей, так и для корпоративных сетей.

Подмосковный интернет-провайдер ОНС24 уведомил абонентов о замедлении доступа к сервисам Google до «непозволительных скоростей». Причиной проблем стало устаревшее оборудования Google на территории РФ.

Связь и интернет в Курской области сделали бесплатными на период режима ЧС. Бесплатно можно: звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, отправлять SMS.

Из-за возможного разрушения земляного полотна 9 августа 2024 года запретили проезд транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Причиной ограничений стали паводки и возникшая угроза разрушения дороги.

Людям с расстройством сексуального поведения могут запретить водить машину. В числе диагнозов значатся фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, транссексуализм, трансвестизм.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о запрете с 2025 года привлекать иностранных граждан к работе в такси и в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах.