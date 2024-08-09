⚡️ Итоги дня: «VK Клипы» обогнали по популярности TikTok, Wildberries набрал кредитов на 40 млрд рублей, связь в Курской области сделали бесплатной

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Комментарии6
Так может поэтому туда все так ломанулись ?
(юмор с черноватым оттенком)
"Людям с расстройством сексуального поведения могут запретить водить машину. В числе диагнозов значатся фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, транссексуализм, трансвестизм."
Теперь некого будет называть нехорошим словом. Так, бывает, назовешь его ёмко, и полегчало. А теперь их не будет. Хотя... не, новые появятся.
))))) кто за рулём не матерится - за дорогой не следит! (с)
машину водить нельзя, а боксом заниматься можно...
Где бы выяснить связь между перечисленными
болезнямиотклонениями и вождением машины?
Ну вот имеется у нас .... как там его звали-то.... главный герой "Лолиты"... а чё ему на машине-то нельзя? Не говоря уже о тех, которые бельё противоположного пола надевает.... Он(о) на дорогах сворачивает не в ту сторону? или как?
И законы принимать тоже можно 😠
а чё, законы принимают те которые...
?