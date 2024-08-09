Минфин предлагает исполнителям социального заказа участвовать в программе «Аксель.Соцзаказ»

Фонд «Наше будущее» при поддержке Минфина запустил конкурсный отбор слушателей в третий поток акселератора для потенциальных исполнителей социального заказа «Аксель.Соцзаказ». Заявки принимают до 8 сентября 2024 года.

«Аксель.Соцзаказ» — онлайн-программа для потенциальных негосударственных исполнителей соцзаказа, представителей государственных и муниципальных учреждений, а также органов власти и местного самоуправления, где действует закон о соцзаказе.

«Цель акселератора – повышение конкурентоспособности и финансовой эффективности негосударственных организаций в оказании качественных государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Кроме того, «Аксель.Соцзаказ» способствует выстраиванию эффективных отношений с государством на пути реализации социального заказа», — сказано на сайте Минфина.

Программа позволяет получить персональное сопровождение для определения цели и стратегии бизнеса, а также принять участие в обмене опытом с участием представителей разных регионов.