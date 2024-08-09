«Райффайзен Инвестиции» повысили комиссии на покупку ценных бумаг

При покупке юаней на брокерский счет клиенты «Райффайзен Инвестиций» заплатят 1,9% от сделки.

С 9 августа 2024 года «Райффайзен Инвестиции» повысил брокерские комиссии. Об этом сказано на сайте компании.

По тарифному плану «Активный 2.0» облуживание клиентов будет бесплатным, однако вырастут комиссии:

с 0,05% до 1,9% — за сделки по покупке на Мосбирже акций, облигаций, депозитарных расписок, ETF и фондов. Комиссии на продажу остаются прежними — 0,05%.

с 0,15% до 1,9% — за покупку финансовых инструментов в режиме переговорных сделок и в режиме размещений и выкупов на Мосбирже. Комиссии на продажу снизятся с 0,15% до 0,05%.

По тарифному плану «Стартовый» комиссии увеличились с 0,3% до 1,9% — при покупке на Мосбирже акций, облигаций, депозитарных расписок, ETF и фондов. За продажу брокер снизил удержания с 0,3% до 0,05% от суммы сделки.

Кроме того, «Райффайзен Инвестиции» подняли комиссию на покупку китайский юаней на брокерские счета. Вместо 0,3% клиенты будут платить 1,9%. Условия не изменятся при продаже юаней: брокер удержит 0,3%.