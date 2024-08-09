Дополнены нормы Гражданского кодекса о личных фондах

Федеральный закон от 08.08.2024 № 237-ФЗ, в частности, установил условия и порядок передачи имущества, оставшегося после ликвидации личного фонда, супругам-соучредителям такого фонда — если к этому моменту брак между ними расторгнут.

Отменен запрет на безвозмездную передачу имущества в личный фонд не его учредителем.

Закреплено, что уставом личного фонда, созданного по российскому праву, может быть предусмотрено применение иностранного права к отношениям с участием личного фонда, его учредителя, выгодоприобретателей, лиц, входящих в состав органов этого фонда, если это отношения с участием иностранных граждан или иностранных юрлиц либо отношения, осложненные иным иностранным элементом.

Все новые нормы ГК о личных фондах вступили в силу с 8 августа 2024 года.

Недавно мы сообщали, что ФНС начнет регистрировать личные фонды россиян.