ФНС начнет регистрировать личные фонды россиян

Полномочия по регистрации личных фондов для управления бизнесом, имуществом и активами перешли от Минюста к ФНС.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о передаче ФНС полномочий по регистрации личных фондов россиян. Подать документы будет можно через нотариусов.

В единую информационную систему нотариата будут вносить сведения о госрегистрации смерти и удостоверения о нотариальном порядке подлинности подписи переводчика.

Сейчас личные фонды могут быть наследственными, которые регистрируют после смерти, а также прижизненными — их создают для управления имуществом, бизнесом и активами. Такие некоммерческие организации представляют собой аналог зарубежных трастов.

«Учреждение личного фонда полезно для владельцев крупного бизнеса в России, которые хотят обеспечить ему бесперебойное управление вне зависимости от наследственных и семейных обстоятельств, невозможности или нежелании следующих поколений вовлекаться в управление компанией», — сказал партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.

Изменения упростят процедуру регистрации личных фондов: теперь их вывели из-под надзора Минюста. Решения об учреждении фондов будет принимать ФНС.

Все документы, уставы и сведения об учредителях не попадут в открытый доступ.