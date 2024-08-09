Введен штраф за неисполнение руководителем обязанностей по организации территориальной обороны

Федеральный закон от 08.08.2024 № 240-ФЗ устанавливает административную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем организации возложенных на него в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне.

Штраф по новой ст. 20.36 КоАП составит от 30 000 до 50 000 рублей.

Норма также распространяется на должностное лицо органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления.

Дела о таких нарушениях отнесены к подведомственности военных комиссариатов.