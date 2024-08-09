В разы увеличены штрафы за самовольное подключение к водоснабжению, водоотведению и пользованию ими

Президент 8 августа подписал закон с изменениями в КоАП.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 241-ФЗ дополнил диспозицию ст. 7.20 КоАП.

Существенно увеличены размеры штрафов (не пересматривались с 2007 года):

за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

самовольное пользование такими системами.

При условии, что эти действия не содержат признаков уголовного деяния.

Ранее была административная ответственность только за самовольное подключение.

Теперь будут одинаковые штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения:

для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей (ранее — от 1 до 1,5 тыс.);

для должностных лиц – от 30 000 до 80 000 рублей (ранее от 2 до 3 тыс.);

для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей (ранее от 20 до 30 тыс.).

Уточнены полномочия должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по составлению протоколов о таких правонарушениях.