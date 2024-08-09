Уточнили нормы о банкротстве банков и иных финансовых организаций

8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 23-4 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральный закон от 08.08.2024 № 243-ФЗ установил особенности исполнения обязательств кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в случае их банкротства учредителями (участниками, акционерами) или третьими лицами.

Они могут в определенные сроки и в установленном порядке предоставить денежные средства, достаточные для исполнения требований кредиторов.

Прописаны порядок направления заявлений о намерении предоставить денежные средства, требования к их перечислению, а также особенности исполнения обязательств за счет предоставленных средств.

Тем самым реформированы процедуры банкротства в отношении кредитных, страховых организаций и НПФ.