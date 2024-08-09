Сотрудники МЧС получили новые полномочия по административным правонарушениям

Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 246-ФЗ с изменениями в КоАП.
Закон отнес к полномочиям МЧС дела о нарушениях техрегламентов изготовителем или продавцом продукции гражданской обороны, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
МЧС также станет мониторить недостоверное декларирование продукции ГО и нарушения порядка ее маркировки.
Например, отдельные должностные лица МЧС теперь полномочны составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021).
Должностные лица МЧС теперь вправе составлять протоколы по нарушениям требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний МЧС, невыполнении требований представить образцы продукции документов или сведений, необходимых для госконтроля в рамках технического регулирования.
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