ФНС будет следить за компаниями, которые пользуются соглашениями об избежании двойного налогообложения

Налоговая будет проводить дополнительный тест при анализе трансграничных операций организаций, которые применяют льготы по СИДН.

ФНС сообщила о необходимости корректно применять соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). В частности, иностранная компания должна удовлетворять требованиям упрощенных положений об ограничении льгот.

Для этого ввели дополнительный объективный тест, предусматривающий ряд нормативных критериев и признаков, которые определяют право получателя дохода на получение любых льгот, установленных СИДН.

С 8 августа 2023 года упрощенное положение об ограничении льгот применяется не только к приостановленным соглашениям, но и к СИДН с Казахстаном, Индией и Чили.

Возможность применить любую льготу по СИДН имеют квалифицированные лица, которые перечислены в п. 9 ст. 7 многосторонней Конвенции.

Если компании не относятся к квалифицированным, они имеют право на льготные условия, только если ведут активную деятельность.

«В этой связи при наличии документа, свидетельствующего, что Минфином России предоставлено право иностранному получателю дохода на применение льготы по СОИДН, применение такой льготы является правомерным», — сказано на сайте ФНС.

При анализе трансграничных операций ФНС поручила территориальным органам уделить внимание корректному применению положений соглашений. В том числе выполнению указанных условий.