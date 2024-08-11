Путин подписал закон об упрощенном порядке выдачи вида на жительство репатриантам

Это касается участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.

В Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» внесены изменения, по которым иностранным гражданам, получившим в качестве репатриантов статус участника указанной Госпрограммы, дали возможность выдачи вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное пребывание.

Это касается и иностранцев, получивших статус члена семьи участника указанной Государственной программы.

Кроме того, ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда» дополнен положениями, предусматривающими возможность проведения Правительством РФ экспериментов по апробации правил и условий въезда и выезда из России иностранцев и лиц без гражданства.

Введено требование о формировании сведений о них с учетом единообразного перевода их ФИО с латинского на кириллицу.

Порядок проведения указанных экспериментов и перевода на кириллическое написание будет устанавливать кабмин.

Также в ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ» указали, что в рамках проведения названных экспериментов допустима добровольная бесплатная государственная геномная регистрация иностранцев и лиц без гражданства.

Эти новшества закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 253-ФЗ. Он вступит в силу с 7 ноября 2024 года, за исключением отдельных положений.