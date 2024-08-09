Агентство по страхованию вкладов выплатит деньги кредиторам Киви-банка

19 августа 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проведет расчеты с кредиторами Киви-банка, чьи требования отнесли к третьей очереди.

На выплаты направят 7,95 млрд рублей, которые поступили от продажи ценных бумаг банка.

«В результате требования кредиторов банка будут удовлетворены в полном объеме», — сказано в телеграм-канале АСВ.

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у Киви-банка. Организация неоднократно нарушала требования регулятора, проводила высокорисковые операции, а также нарушала законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.