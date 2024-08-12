Если доход по УСН в 2024 году от 60 до 250 млн, что с НДС в 2025: первые разъяснения Минфина

Пошли первые разъяснения по применению закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Вышло письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907.
Если доход в 2024 году составил от 60 до 250 млн рублей, в 2025 году можно:
выбрать ставку НДС 5% без права на вычет;
выбрать ставку НДС 20% с правом на вычет.
Если выбирают ставку 5%, то входящий НДС включают в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг.
Работать на УСН с учетом поправок налоговой реформы-2025 научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев! Купите курс со скидкой 74% за 7 500 рублей вместо
28 600 рублей.
Начать дискуссию