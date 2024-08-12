Если доход по УСН в 2024 году от 60 до 250 млн, что с НДС в 2025: первые разъяснения Минфина

С 1 января 2025 года упрощенцы с доходами до 60 млн рублей автоматически освобождаются от НДС. Те, у кого доходы свыше 60 млн, будут платить НДС.

Пошли первые разъяснения по применению закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Вышло письмо Минфина от 26.07.2024 № 03-07-07/69907.

Если доход в 2024 году составил от 60 до 250 млн рублей, в 2025 году можно:

выбрать ставку НДС 5% без права на вычет;

выбрать ставку НДС 20% с правом на вычет.

Если выбирают ставку 5%, то входящий НДС включают в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг.