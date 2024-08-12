При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020

Причем есть нюансы определения этой стоимости для восстановления НДС.
Разъяснение дал Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-07-11/57563.
Балансовая стоимость ОС = первоначальная стоимость минус амортизация. При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на капвложения (достройку, модернизацию и т. д.).
Таким образом, при восстановлении НДС по ОС остаточную (балансовую) стоимость определяют исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на амортизацию и обесценение, и с учетом последующих капвложений.
Научим применять все действующие ФСБУ без ошибок, а также поможем подготовиться к работе с новым ФСБУ 4/2023 «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность». Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
24 400 рублей.
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