При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020

Если ОС передают в качестве вклада в уставный капитал, надо восстановить НДС с остаточной (балансовой) стоимости.

Причем есть нюансы определения этой стоимости для восстановления НДС.

Разъяснение дал Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-07-11/57563.

Балансовая стоимость ОС = первоначальная стоимость минус амортизация. При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на капвложения (достройку, модернизацию и т. д.).

Таким образом, при восстановлении НДС по ОС остаточную (балансовую) стоимость определяют исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на амортизацию и обесценение, и с учетом последующих капвложений.