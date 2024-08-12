В заявлении о зачете ЕНП указывают общий КБК без признака налога

При положительном сальдо ЕНС можно зарезервировать определенную сумму на уплату конкретного налога.

Это позволят заблаговременно подготовиться к исполнению предстоящей налоговой обязанности, поясняют налоговики.

Заявление о зачете заполняют по форме КНД 1150057.

В заявлении нужно указать: общий КБК без признака «налог», «штраф» ;

ОКТМО;

срок уплаты налога в соответствии с НК.

Таким образом, в 14-ом знаке КБК не надо ставить цифру 1. Об этом мы рассказывали тут.

Заявление можно сдать в том числе через личный кабинет.

В ЛК ИП есть два способа: выбрать раздел «Жизненные ситуации», затем перейти в раздел «Распорядиться сальдо ЕНС» и выбрать заявление;

на главной странице перейти в меню, нажать кнопку «Все сервисы» и в блоке «Единый налоговый счет» выбрать заявление.

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно, мы разбирали здесь.

В ЛК ЮЛ тоже есть два способа: выбрать в меню пункт «Заявления. Запросы», затем в разделе «ЕНС» выбрать заявление;

на главной странице в блоке «Заявления. Запросы» перейти в раздел «ЕНС» и заполнить заявление.

Зачет будет не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи заявления.

Но имейте в виду, что отложенная сумма будет направлена в счет погашения другой задолженности, если сальдо ЕНС станет отрицательным и возникнет другое — более раннее обязательство по уплате. В этот срок резерв расформируют.

Зарезервированную сумму можно вернуть обратно на ЕНС.

Для этого надо подать заявление об отмене зачета. Но чтобы использовать зарезервированные суммы для погашения текущих начислений, не нужно подавать заявление, переплата используется автоматически.

Как работает заявление о зачете, ФНС описывала в письме от 15.12.2023 № СД-4-8/15744.