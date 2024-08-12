👓 На покупку очков не положен социальный вычет по НДФЛ

По расходам на медицинские услуги и лекарственные препараты можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но очки для плохого зрения – это не лечение и не лекарство.

Разъяснение по этому поводу дает Минфин в письме от 09.07.2024 № 03-04-05/64054.

Как пояснил Минздрав, медицинская услуга – это медицинское вмешательство, направленное на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющее самостоятельное законченное значение. Такое вмешательство выполняет медработник.

По ОКВЭД оптика – это

, и не может рассматриваться как деятельность медицинских организаций.

Поэтому покупка корригирующих очков не является медицинской услугой. Предложение о внесении очков в перечень медуслуг для вычета по НДФЛ не представляется возможным, констатировал Минфин.