Почта-банк сворачивает ипотечное кредитование

9 августа Почта-банк предупредил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования с сентября 2024 года.

До конца августа кредит на покупку жилья предоставят по уже одобренным заявкам, а в сентябре ипотеку перестанут оформлять. Об этом пишет «Коммерсант».

Почта-банк запустил ипотеку летом 2023 года. Сначала банк давал кредит по льготным программам на строительство частных домов, а с апреля 2024 года — на покупку вторичного жилья. К июлю 2024 года ипотечный портфель организации составлял 5,2 млрд рублей.

«Завершилась программа льготной ипотеки, где была распространена ипотека на ИЖС хозяйственным способом строительства, то есть без привлечения подрядчиков. Теперь же ИЖС осталось в рамках программы семейной ипотеки, но только через эскроу-счета», — сказал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Почта-банк не может предложить подрядчикам проектное финансирование, поскольку не является универсальным банком. Изменения условий льготной ипотеки требуют перенастройки работы кредитной организации. В ситуации с Почта-банком это не имеет смысла, поскольку организация планирует перейти в группу ВТБ.

Недавно мы писали, что ВТБ хочет купить долю в Почта-банке.