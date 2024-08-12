Собственники КИК пересматривают число компаний из-за повышения налогов

За все контролируемые иностранные компании владельцы платили «паушальный взнос» в размере 5 млн рублей. С 2025 года эту сумму придется платить за каждую организацию.

Российские предприниматели, которые владеют контролируемыми иностранными компаниями (КИК), рассматривают переход с фиксированного налога на прибыль на стандартный режим налогообложения. Кроме того, бизнесмены пересматривают количество КИК.

С 2025 года вырастет фиксированный налог с прибыли КИК — за каждую компанию будет нужно платить по 5 млн рублей. Сейчас эту сумму уплачивают сразу за все контролируемые иностранные компании. Об этом пишет Forbes.

«Есть спрос на рассмотрение вариантов реструктуризации КИК, которые позволят адекватно вписаться в новые правил», — сказала партнер Б1 Марина Белякова.

Собственники КИК начали оценивать работу своих компаний, чтобы ликвидировать ненужные, а также собираются перейти с «паушального взноса» на общий режим налогообложения.

«Паушальный взнос» для владельцев КИК ввели в 2020 году в период амнистии капитала, которая позволяла декларировать иностранные активы в РФ без штрафов и без привлечения к уголовной ответственности.

Фиксированный налог на прибыль стал выгоден владельцам иностранных компаний. В их структурах может насчитываться больше сотни КИК. Планируемое повышение налогов заставит бизнес выйти из зоны комфорта и пересмотреть число компаний.

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