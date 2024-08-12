Клиенты отказываются от услуг операторов связи из-за проблем с работой YouTube

Пользователи разрывают договоры с региональными операторами, которые предоставляют услуги домашнего интернета. Причина — неравномерное замедление работы сервисов Google. Мобильный интернет позволяет смотреть контент, а домашний — нет.

Абоненты 135 региональных операторов связи разрывают договоры из-за проблем с работой видеохостинга YouTube и других сервисов Google.

Из-за неравномерного замедления работы YouTube и сервисов Google кратно выросло число жалоб пользователей на работу провайдеров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации «Ростелесеть» в Минцифры.

Абоненты обвиняют компании в том, что через «домашнюю сеть» не могут посмотреть видео на YouTube, при этом просмотр доступен, если подключить мобильный интернет.

«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — сказал президент «Ростелесетей» Олег Грищенко.

С 1 августа ежедневный трафик от кэширующих серверов Google сократился до 30% от показателей в июле.

«Ростелесеть» просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное разъяснение о причинах замедления и провести «компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов».