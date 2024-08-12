Приложение банка Ингосстрах пропало из App Store

10 августа 2024 года мобильное приложение IngoMobile банка Ингосстрах удалили из App Store. Против кредитной организации не вводили никаких санкционных ограничений.

«Совместно с Apple мы уже начали работать над решением этой проблемы. Пожалуйста, не удаляйте приложение со своего мобильного устройства, т.к. временно установить его не получится», — сказано в телеграм-канале компании.

Пользователи, у которых установлена последняя версия приложения, смогут и дальше работать со всеми функциями софта.

Кредитная организация на 99,99% принадлежит страховой компании «Ингосстрах», которая в июне 2024 года попала под санкции со стороны Великобритании.