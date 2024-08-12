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Пользователи интернета

Приложение банка Ингосстрах пропало из App Store

Пользователей Apple попросили не удалять уже установленное приложение IngoMobile.

10 августа 2024 года мобильное приложение IngoMobile банка Ингосстрах удалили из App Store. Против кредитной организации не вводили никаких санкционных ограничений.

«Совместно с Apple мы уже начали работать над решением этой проблемы. Пожалуйста, не удаляйте приложение со своего мобильного устройства, т.к. временно установить его не получится», — сказано в телеграм-канале компании.

Пользователи, у которых установлена последняя версия приложения, смогут и дальше работать со всеми функциями софта.

Кредитная организация на 99,99% принадлежит страховой компании «Ингосстрах», которая в июне 2024 года попала под санкции со стороны Великобритании.

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