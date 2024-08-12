На Мосбирже появился первый фонд с ежемесячными выплатами

Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести БПИФ с облигациями, доход которых привязан к ключевой ставке. Выплаты будут поступать каждый месяц.

12 августа 2024 года на фондовом рынке Мосбиржи начались торги биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Тинькофф Пассивный Доход». Инструментом управляет «Т-Капитал», торговый код — TPAY.

Паи могут приобретать неквалифицированные инвесторы, стоимость одного актива на момент старта торгов — 100 рублей. Минимальный объем покупки — один пай.

«Приветствуем новый БПИФ, который предоставляет широкому кругу инвесторов низкий порог входа, возможность получения диверсифицированного портфеля при покупке паев, наличие в составе фонда облигаций с плавающим купоном, а также ежемесячную выплату дохода», — сказал управляющий директор фондового рынка Московской биржи Борис Блохин.

В состав нового БПИФ входят облигации, купонный доход которых привязан к ключевой ставке Центробанка. Первые выплаты начнутся в октябре 2024 года и дальше будут проходить каждый месяц.