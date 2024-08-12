Введена административная ответственность за воспрепятствование деятельности должностного лица ФАС

Закон от 08.08.2024 № 262-ФЗ ввел в КоАП новую ст. 19.4.3. Она устанавливает административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица федерального антимонопольного органа, его территориального органа по проведению проверок соблюдения требования о запрете заключения недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения или уклонение от таких проверок, если это повлекло невозможность проведения или завершение проверки.

Штраф на юрлиц зависит от совокупного размера выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году выявления административного правонарушения. Он может составлять от 100 000 до 2 млн рублей.

Для граждан штраф составит от 15 000 до 30 000 рублей, а на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Дела о таких нарушениях отнесены к подведомственности ФАС и ее территориальных органов.

Закон начнет действовать с 19 августа 2024 года.