Установлена административная ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций

Президент подписал федеральный закон, вносящий изменения в ст. 4.5 и 20.33 КоАП.

Закон от 08.08.2024 № 264-ФЗ уточнил положения Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. Они устанавливают также срок давности привлечения к ответственности.

Речь об организациях, чьи учредители или участники — госорганы иностранных государств. Ранее в законе речь шла только о зарубежных неправительственных организациях.

Изменения вступят в силу с 19 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что введена уголовная ответственность за нарушение запрета на деятельность нежелательных организаций с иностранным госучастием.