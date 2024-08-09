Введена уголовная ответственность за нарушение запрета на деятельность нежелательных организаций с иностранным госучастием

Это нежелательные организации, учредителем или участником которых выступают государственные органы других стран.

Президент подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 220-ФЗ с изменениями в ст. 284.1 УК.

Предусмотрена уголовная ответственность за нарушение установленного законодательством РФ запрета на деятельность не только иностранной или международной неправительственной организации, но и организации, учредитель, участник которой — госорганы иностранного государства. Если в отношении такой организации принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории России.

Одновременно принят федеральный закон, расширяющий перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории РФ.

Изменение начнет действовать с 19 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что организации с иностранным госучастием признают нежелательными в России.