Иностранным банкам дали право работать в России через филиалы: условия и запреты

Владимир Путин подписал закон с изменениями в ФЗ «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ устанавливает, что иностранный банк вправе вести деятельность на территории России только через один филиал.

Определен перечень разрешенных банковских операций и сделок.

Установлен запрет на банковские операции и сделки с физлицами, в том числе зарегистрированными как ИП.

Условием деятельности филиала иностранного банка является наличие соглашения между Банком России и уполномоченным органом надзора соответствующего иностранного государства, на территории которого фактически размещается иностранный банк, об обмене информацией. Это может быть меморандум, договор либо в иной форме, принятой в международной практике.

При этом надзор за деятельностью филиала иностранного банка осуществляет Банк России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.