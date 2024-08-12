Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам

Потребительским обществам запретили брать деньги у не пайщиков.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 278-ФЗ внес изменения в закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ» и ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Он исключил возможность для потребительских обществ привлекать заемные средства от физических лиц, не являющихся пайщиками такого общества.

Также установлены условия привлечения инвестиций физлиц и оказания услуг по их привлечению.

Привлекать инвестиции физлиц на условиях публичной оферты либо направлением неопределенному кругу лиц предложения делать оферту теперь можно только:

кредитным организациям;

некредитным финорганизациям;

лицами, уполномоченными действовать от имени (в интересах лиц), которые вправе привлекать инвестиции.

Закон вступил в силу 8 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что поставлен законодательный заслон финансовым пирамидам.