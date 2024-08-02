❌ Поставлен законодательный заслон финансовым пирамидам

Они направлены на противодействие недобросовестным практикам привлечения на финансовый рынок заемных средств от физических лиц — так называемым финансовым пирамидам.

Законом установлены ограничения на привлечение инвестиций физлиц потребительскими обществами, созданными в форме потребительского кооператива: теперь они смогут привлекать заемные средства только от пайщиков и юрлиц, не являющихся пайщиками.

Услуги по привлечению инвестиций физлиц могут оказывать только:

кредитные организации (банки);

некредитные финансовые организации;

лица, которые вправе привлекать инвестиции в соответствии с законодательством РФ.

Привлечение инвестиций физлиц путем заключения с ними договоров на условиях публичной оферты или в результате направления предложения делать оферту неопределенному кругу лиц допустимо теперь только путем встречного предоставления им ценных бумаг.

Также усовершенствовано регулирование создания, реорганизации, финансового оздоровления и ликвидации кредитных потребительских кооперативов.

Одобренные сенаторами изменения в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О несостоятельности (банкротстве)» должны способствовать совершенствованию ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций, уточняет сайт Совфеда.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.