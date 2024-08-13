За услуги хостинга для сайта от иностранной компании НДС платит российский заказчик

По электронным услугам через интернет место реализации определяют по месту нахождения заказчика. Если заказчик – российская компания, то будет НДС.

Минфин в письме от 26.07.2024 03-07-08/69996 разобрал такую ситуацию: иностранная организация предоставляет российской IT-компании услуги хостинга для размещения сайта, необходимого для привлечения клиентов и продвижения IT-продуктов.

Услуги хостинга относятся к электронным услугам. В такой ситуации российская фирма будет налоговым агентом по НДС.