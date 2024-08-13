За услуги хостинга для сайта от иностранной компании НДС платит российский заказчик

Минфин в письме от 26.07.2024 03-07-08/69996 разобрал такую ситуацию: иностранная организация предоставляет российской IT-компании услуги хостинга для размещения сайта, необходимого для привлечения клиентов и продвижения IT-продуктов.
Услуги хостинга относятся к электронным услугам. В такой ситуации российская фирма будет налоговым агентом по НДС.
Подробнее о том, как уплачивать НДС с учетом налоговой реформы-2025, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт потока 15 августа.
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