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НДС по электронным услугам иностранных организаций

За услуги хостинга для сайта от иностранной компании НДС платит российский заказчик

По электронным услугам через интернет место реализации определяют по месту нахождения заказчика. Если заказчик – российская компания, то будет НДС.

Минфин в письме от 26.07.2024 03-07-08/69996 разобрал такую ситуацию: иностранная организация предоставляет российской IT-компании услуги хостинга для размещения сайта, необходимого для привлечения клиентов и продвижения IT-продуктов.

Услуги хостинга относятся к электронным услугам. В такой ситуации российская фирма будет налоговым агентом по НДС.

Подробнее о том, как уплачивать НДС с учетом налоговой реформы-2025, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Старт потока 15 августа.

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