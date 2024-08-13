Магазины электроники просят не принимать закон о запрете продажи смартфонов без предустановленных приложений

Розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, Samsung, Huawei и Honor, поскольку производители не предустанавливают RuStore.

Производители смартфонов и торговые сети просят правительство отклонить законопроект, который не позволит продавать мобильные устройства без предустановленного магазина приложений RuStore.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что розничные сети не смогут продавать продукцию Apple, Samsung, Huawei и Honor, которые не предустанавливают российский магазин приложений. При этом сам продавец не имеет права устанавливать RuStore. Об этом пишет «Коммерсант».

Также законопроект запрещает продавать электронику не только без RuStore, но и гаджеты, в которых нет возможности произвести оплату внутри приложений. Новые правила не затронут страны ЕАЭС, поэтому есть риск увеличения «серого» ввоза товаров и сокращения отчислений с бюджет.

В случае с устройствами под управлением Android можно установить сторонние приложения, тогда как для гаджетов на iOS такой возможности нет.

Сейчас оборот продукции Apple оценивают в 250 млрд рублей. Если продажи гаджетов запретят, то страна недополучит порядка 50 млрд рублей в виде таможенных платежей.