Родители смогут получить средства на покупку школьных принадлежностей

Депутаты собираются облегчить подготовку детей к школе и выплачивать родителям денежные средства в размере федерального прожиточного минимума.

В Госдуму внесли законопроект о денежных выплатах родителям на подготовку детей к учебному году.

Размер поддержки будет соответствовать уровню федерального прожиточного минимума. Средства можно потратить на покупку школьной формы, обуви, канцелярии и портфелей.

В 2024 году размер прожиточного минимума составляет около 15 тыс. рублей. В 2025 году его могут увеличить более чем на 2 тыс. рублей.

«Установление ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года будет действенной поддержкой семей в процессе сбора детей в школу», — сказано в пояснительной записке.

Выплату в связи с началом учебного года может получить один из родителей обучающегося ребенка, а также лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет либо их родители. Важно, чтобы у школьника или инвалида было российское гражданство.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.