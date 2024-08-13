Подписан закон о фермерской продукции, инфраструктуре ее рынка и господдержке

Внесены изменения в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и нормы об органической продукции.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 297-ФЗ направлен на создание, развитие и поддержку инфраструктуры рынка фермерской продукции.

Он определяет, что такое «фермерская продукция» и «инфраструктура рынка фермерской продукции».

Установлено, что развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции происходит за счет деятельности агроагрегаторов. Это организации, основные виды деятельности которых относятся к обращению фермерской продукции. Они должны соответствовать критериям, определяемым Правительством.

Определены агроагрегаторы, которым государство может оказывать поддержку в сфере сельского хозяйства: не менее 51% их доли (акций) должно принадлежать сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к субъектам малого предпринимательства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Кроме того, он перенес с 1 сентября 2024 на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу требований к маркировке органической продукции.