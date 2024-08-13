Меры господдержки сельскому хозяйству будут предоставлять в электронном виде

Урегулированы вопросы предоставления мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства в электронном виде.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 299-ФЗ внес изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и закон «О ветеринарии» и др.

Он уточнил требования к информационной системе цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства и полномочия Правительства по установлению особенностей создания, развития и эксплуатации этой системы.

Полномочием создать такую информсистему в интересах Минсельхоза наделено Минцифры.

Закон вступил в силу с 8 августа 2024 года.

Ранее мы сообщали, что подписан закон о фермерской продукции, инфраструктуре ее рынка и господдержке.