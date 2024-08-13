Предприниматели из новых регионов получат вычет на покупку кассы

При покупке ККТ налогоплательщики смогут уменьшить сумму налога до 28 тысяч рублей за 2024 или 2025 год по собственному выбору.

Бизнесмены из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей имеют право получить вычет на покупку контрольно-кассовой техники (ККТ). Его размер составляет до 28 тыс. рублей.

«Вычет предоставляется в отношении одного экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнения сопутствующих работ и оказания услуг по настройке кассы», — сказано на сайте ФНС.

Вычет могут получить организации или ИП на УСН и ПСН, которые на дату регистрации ККТ находятся на территории новых регионов. Также кассовый аппарат должен быть включен в реестр контрольно-кассовой техники и зарегистрирован в налоговой до 31 декабря 2025 года.

Предприниматели смогут уменьшить сумму налога до 28 тыс. рублей за налоговый период 2024 или 2025 года — по выбору налогоплательщика.

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